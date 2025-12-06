Inaugurata la mostra fotografica La fototeca in piazza | scatti di storia e storie
Nel 150mo anniversario della costruzione del Palazzo Municipale il Comune di Trieste ha organizzato un'iconica mostra fotografica intitolata “La Fototeca in piazza. Scatti di storia e storie”. Le firme sono quelle che hanno contribuito a “scrivere” la storia della fotografia a Trieste a partire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
È stata inaugurata oggi a Ca’ Mestre la Mostra dei Presepi, che raccoglie oltre trenta opere artigianali realizzate da artisti del territorio! La mostra si inserisce all’interno dell’itinerario Admirabile Signum, il progetto nato nel 2023 per riunire e valorizzare le r - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata la mostra fotografica dell’Uteap nella sala Cola - E’ stata inaugurata domenica, nella sala ‘Cola d’Amatrice’, ad Ascoli, la mostra fotografica dell’Uteap. Secondo ilrestodelcarlino.it
Nei locali della biblioteca comunale di Furci Siculo inaugurata la mostra fotografica “Nodi da sciogliere” - Inaugurata nei locali della Biblioteca Comunale di Furci Siculo la mostra fotografica “Nodi da sciogliere – Percorsi visivi sulla violenza di genere ed educazione all’affettività”. Segnala gazzettajonica.it
“Nodi da sciogliere”, a Furci una mostra fotografica permanente nella biblioteca - FURCI SICULO – E’ stata inaugurata nei locali della Biblioteca Comunale di Furci Siculo la mostra fotografica “Nodi da sciogliere – Percorsi visivi sulla violenza di genere ed educazione ... Come scrive msn.com
Comunicato Stampa: A palazzo Ferro Fini, inaugurata la Mostra fotografica e documentale ‘100 anni del Ponte di Roana’ - Oggi, nella splendida cornice del Salone degli Specchi di palazzo Ferri Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, alla presenza del Segretario Generale del Consiglio ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
A palazzo Ferro Fini, inaugurata la Mostra fotografica e documentale ‘100 anni del Ponte di Roana’ - Oggi, nella splendida cornice del Salone degli Specchi di palazzo Ferri Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, alla ... Riporta ansa.it
La mostra fotografica itinerante ''Identità condivise'' - Accessibile a tutti e con un allestimento minimal per focalizzare l’attenzione sul contenuto e non sulla forma. rainews.it scrive