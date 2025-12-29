E' un successo la mostra fotografica di McCurry Raccontare l' Umbria | storie volti comuni immortalati

La mostra “Steve McCurry – Umbria” al Complesso museale di San Francesco a Montefalco ha riscosso un notevole successo, attirando numerosi visitatori in poche settimane. L’esposizione presenta fotografie che raccontano storie, volti e comunità dell’Umbria, offrendo un’interpretazione autentica e coinvolgente del territorio. Un’occasione per scoprire, attraverso l’obiettivo del noto fotografo, le realtà di questa regione italiana.

Boom di presenze per la mostra “Steve McCurry – Umbria”, in corso al Complesso museale di San Francesco a Montefalco, che in poche settimane ha registrato numeri record. Dal 4 dicembre, giorno di apertura, al 27 dicembre la mostra ha accolto 1.742 visitatori, a fronte dei 281 ingressi registrati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

