Rozzano (Milano), 22 dicembre 2025 – Svolgevano un’attività impattante per l’ambiente, come il trattamento galvanico dei metalli, in totale assenza dei titoli autorizzativi e in spregio alle norme di tutela ambientale. Per questo i Carabinieri Forestali del Nucleo di Milano, con gli agenti dal Nucleo Ambiente della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia locale della Procura di Milano hanno sequestrato una attività produttiva di Rozzano. Gli investigatori hanno scoperto ch e le acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, ben oltre i limiti di legge, quali cromo esavalente, nichel, rame e zinco, generate dai trattamenti galvanici, erano fatte confluire nella rete fognaria pubblica attraverso un sistema non autorizzato di collegamento, bypassando completamente il sistema di trattamento, "con grave pregiudizio per l'ambiente e dunque per l'intera comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riversavano nella fogna pubblica acque reflue piene di sostanze inquinanti: a Rozzano sequestrato un impianto produttivo

Leggi anche: I Pfas (finalmente) tra le sostanze inquinanti delle acque d’Europa: “Un passo decisivo verso la protezione della salute umana”

Leggi anche: Acque reflue nei campi, denunciati i dirigenti della società partecipata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fogna Capitale arriva in Procura. Acque nere: dal wc al tevere - Acqua di fogna versata direttamente nel Tevere, senza alcuna depurazione, in corrispondenza dei quartieri di Maglianella, Ponte Ladrone, Rebibbia, Cassia Veientana e Tor Crescenza: scarichi che ... affaritaliani.it