Sequestrato scarico abusivo di un caseificio denunciate due persone

Nella notte, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un scarico abusivo di un caseificio, denunciando due persone. L’operazione è stata possibile grazie a giorni di monitoraggi e rilievi sulla presenza di schiuma bianca nel torrente I, effettuati congiuntamente ai nuclei di Airola, Sant’Agata dei Goti e al NIPAAF di Benevento.

Comunicato Stampa L'operazione notturna dei Carabinieri Forestali è scattata dopo giorni di monitoraggi e rilievi sulla schiuma bianca comparsa nel torrente I Nuclei Carabinieri Forestale di Airola e Sant'Agata dei Goti congiuntamente al NIPAAF di Benevento hanno posto sotto sequestro

Corigliano Rossano (CS): Sequestrato scarico abusivo in un caseificio. Una denuncia

