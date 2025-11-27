Il nuovo fronte dei pm di Milano | dopo Tod’s e urbanistica ora tocca alle banche
Dopo l’urbanistica e il caso Tod’s, l’attivismo della procura di Milano apre il fronte bancario. L’indagine (anticipata dal Corriere della Sera) su Caltagirone, Milleri e Lovaglio, per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella partita Mps-Mediobanca, non riguarda solo tre manager: riguarda il modo in cui, negli ultimi mesi, la procura milanese ha scelto di entrare in campi sempre più sensibili del capitalismo italiano, dando spesso l’impressione di voler allargare in modo discrezionale il proprio raggio d’azione, cercando prove dopo aver avviato le indagini, non viceversa. Dopo le incursioni sull’urbanistica, le contestazioni all’operazione Tod’s e le interpretazioni molto estensive dei doveri informativi delle società quotate, oggi l’accusa ipotizzata è che l’Ops su Mediobanca fosse costruita in modo concertato e poco trasparente verso le autorità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un gesto che apre un nuovo fronte in un paese già attraversato da tensioni crescenti - facebook.com Vai su Facebook
Autostrada Valtrompia, cantiere al 27%: via al nuovo fronte di scavo Vai su X
Il nuovo fronte dei pm di Milano: dopo Tod's e urbanistica, ora tocca alle banche - Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella partita Mps- Si legge su ilfoglio.it
Urbanistica, la maxi inchiesta di Milano si allarga: indagini anche per turbativa d’asta - Il nuovo fronte investigativo emerge in modo esplicito nel ricorso presentato dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Maurizio Clerici in Cassazione contro la revoca degli arresti domiciliari ... Lo riporta milanofinanza.it
Milano, Sala: "Verdi benvenuti se restano. Assessorato ad Azione? Parliamone". Ma si apre un nuovo fronte con il Pd - Il sindaco di Milano tende la mano ai Verdi dopo la spaccatura sulla delibera di San Siro e apre anche ad Azione per un confronto sulle deleghe. Lo riporta affaritaliani.it