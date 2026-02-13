Sassari weekend tra arte e Carnevale | undicimila visitatori attesi tra mostre e feste tradizionali

Sassari si anima questo fine settimana a causa delle numerose iniziative di Carnevale e delle mostre d’arte, attirando circa undicimila persone. La città si prepara a vivere momenti di festa e cultura, con eventi che coinvolgeranno residenti e turisti. Tra sfilate e esposizioni, il centro storico si riempirà di colori e musica, offrendo un’occasione unica di svago e scoperta.

Sassari nel Cuore del Carnevale: Tra Arte, Tradizioni e un Afflusso Stimato di Undicimila Persone. La provincia di Sassari si prepara a un fine settimana intenso tra arte e festeggiamenti carnevaleschi, con un calendario di eventi che promette di attrarre circa undicimila visitatori. Dalla mostra "Oltre un secolo di arte" a Sassari, alle celebrazioni del Carnevale a Sennori e Tissi, fino alle feste in piazza e agli eventi nei paesi limitrofi, il territorio offre un ventaglio di opportunità per vivere appieno l'atmosfera e i sapori della Sardegna settentrionale. Un Viaggio nell'Arte Sassarese. La Galleria Spazio Arte di Sassari, in via Principessa Maria, ospita fino al 15 febbraio 2026 la mostra "Oltre un secolo di arte".