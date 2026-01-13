Gesto sconsiderato a Villafranca Piemonte | la carcassa di un gatto morto abbandonata davanti al municipio

A Villafranca Piemonte, domenica 11 gennaio 2026, è stato rinvenuto un gatto deceduto abbandonato davanti all’ingresso del municipio in piazza Cavour. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che condannano il gesto e chiedono interventi per tutelare il rispetto degli animali e il decoro pubblico. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

Un gatto morto è stato abbandonato intenzionalmente nella mattinata di domenica 11 gennaio 2026 davanti all’ingresso del municipio di Villafranca Piemonte, in piazza Cavour. Il sindaco Agostino Bottano ha immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Pinerolo e anche alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

