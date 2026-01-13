Gesto sconsiderato a Villafranca Piemonte | la carcassa di un gatto morto abbandonata davanti al municipio
A Villafranca Piemonte, domenica 11 gennaio 2026, è stato rinvenuto un gatto deceduto abbandonato davanti all’ingresso del municipio in piazza Cavour. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che condannano il gesto e chiedono interventi per tutelare il rispetto degli animali e il decoro pubblico. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.
Un gatto morto è stato abbandonato intenzionalmente nella mattinata di domenica 11 gennaio 2026 davanti all’ingresso del municipio di Villafranca Piemonte, in piazza Cavour. Il sindaco Agostino Bottano ha immediatamente denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Pinerolo e anche alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Rapina in viale San Martino, solidarietà del sindaco al titolare: gesto sconsiderato di un giovanissimo sotto l’occhio di tante telecamere
Leggi anche: Capodanno a Livorno, un maxi petardo gli devasta la fiancata dell'auto: "Gesto sconsiderato, cerchiamo testimoni"
Gesto sconsiderato a Villafranca Piemonte: la carcassa di un gatto morto abbandonata davanti al municipio - Il sindaco, che ha già denunciato: "Chi lo ha fatto si costituisca e venga qui a spiegare le proprie ragioni" ... torinotoday.it
«Marta ringrazia Marcello per aver mantenuto il silenzio sul gesto sconsiderato della zia. » Umberto condivide con la famiglia la decisione di Adelaide di prendersi una pausa in convento, cercando un po’ di serenità lontano da tutto. La notizia lascia tutti stupiti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.