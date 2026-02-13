Arianna Meloni | Saremo tra la gente a spiegare la riforma della giustizia Non esiste l’ipotesi di elezioni anticipate

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, annuncia che il partito sarà tra la gente per spiegare la riforma della giustizia, sottolineando che non ci sono né ipotesi di elezioni anticipate né un voto sul governo previsto per marzo.

«La riforma della giustizia è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni. Il governo ha fatto il suo dovere portando a compimento uno dei punti più importanti del programma, ora i cittadini sono chiamati a scegliere se cambiare o no il sistema giudiziario che si è visto in questi ultimi anni». E soprattutto, il referendum «non è un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare. Il giudizio su quello che avrà fatto il governo arriverà alle elezioni del 2027, fino a quel giorno continueremo a lavorare per gli italiani e per la nostra nazione, forti del mandato politico ricevuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Arianna Meloni annuncia che il suo team si farà trovare tra la gente per spiegare la riforma prima del referendum, rispondendo alle critiche e alle polemiche che circolano sui social.

Il governo sta valutando la data del referendum sulla riforma della giustizia, con l’ipotesi di fissarla per il 22 marzo.

