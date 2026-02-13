Sante Cervellati pioniere del commercio di elettronica è scomparso | la storia di Comet e del made in Italy

Sante Cervellati, pioniere del commercio di elettronica e fondatore di Comet, è morto all’età di 85 anni nella sua casa di Bologna, a causa di un infarto improvviso. La sua morte lascia un vuoto nel mondo imprenditoriale italiano, dove ha rivoluzionato il settore degli elettrodomestici portando il made in Italy nel cuore delle famiglie. Cervellati aveva avviato la sua attività nel 1967, aprendo il primo negozio di elettronica in centro città, e nel corso degli anni ha fatto crescere Comet fino a diventare una delle catene più grandi e riconosciute del settore, distinguendosi per l’atten

Addio a Sante Cervellati, il fondatore di Comet che ha elettrificato il commercio italiano. Bologna piange la scomparsa di Sante Cervellati, l’imprenditore che nel 1967 ha dato vita a Comet, una delle catene di elettrodomestici più importanti d’Italia. Cervellati si è spento ieri all’età di 88 anni, lasciando un’azienda che oggi conta 130 negozi in dodici regioni e che è guidata dai figli Marco e Davide. La sua storia rappresenta un esempio di come una visione imprenditoriale e una gestione familiare possano costruire un’impresa di successo, adattandosi alle evoluzioni del mercato. Dalle origini a Budrio alla crescita nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

È morto ieri a 88 anni Sante Cervellati, il fondatore di Comet.

