I “grandi” italiani dell’auto (e non solo). Le “leggende” che hanno portato nel mondo la creatività del nostro Paese insieme al buon gusto, all’eleganza e alla sportività. Ci sono famiglie che sono legate a doppio filo con la tradizione, il saper inventare e il saper reinventarsi nel segno sempre della scuola tricolore, invidiata e ricercata ovunque. Pininfarina fa parte di questo patrimonio: il capostipite Battista “Pinin” Farina con il figlio Sergio, storico presidente della società che ha declinato i valori del design Pininfarina nell'architettura, nel product design e nella mobilità. Lo stesso Sergio al quale, come ben narrato nel documentario, papà “Pinin” aveva affidato il rapporto esclusivo con Enzo Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Storia di una leggenda. Pininfarina". 95 anni di creatività nel segno del “Made in Italy