addio a sante cervellati fondatore di comet

È morto ieri a 88 anni Sante Cervellati, il fondatore di Comet. L’imprenditore aveva avviato la catena di negozi di elettronica a Bologna insieme al socio Giancarlo Orbellanti. Un’assenza che si sente nel mondo del commercio locale.

Bologna, 12 febbraio 2026 – Se ne è andato ieri l’imprenditore Sante Cervellati, 88 anni, fondatore di Comet, la catena di elettrodomestici e tecnologia, che aveva fondato a Bologna insieme al socio Giancarlo Orbellanti. Nativo di Budrio, aveva fatto il balzo nel 1967, anno di nascita del Gruppo Comet. L'azienda parte come realtà specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, evolvendo nel tempo in uno dei principali protagonisti italiani nel settore dell'elettronica di consumo, elettrodomestici e illuminazione, con una vasta rete di punti vendita. Comet era nata come azienda famigliare, infatti attualmente è guidata dai figli di Cervellati, Marco e Davide, conta 130 negozi in 12 regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

