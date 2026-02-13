Santa Tecla ciclone Harry | sgomberi continui e pianificazione per la ricostruzione dopo la tempesta

A Santa Tecla, il ciclone Harry ha causato numerosi danni, spingendo le autorità a ordinare continui sgomberi. La tempesta ha portato via case e negozi, lasciando molte persone senza un tetto. Ora, i funzionari lavorano per pianificare la ricostruzione e aiutare le famiglie colpite. La comunità si organizza per ripartire dopo il disastro naturale.

Santa Tecla lotta per rialzarsi dopo il ciclone Harry: tra sgomberi, resilienza e la sfida della ricostruzione. Santa Tecla, frazione di Acireale, è al lavoro per superare le conseguenze devastanti del ciclone Harry. La seconda giornata di sgombero e pulizia, coordinata da volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia e della cooperativa “Il Nodo”, insieme al personale del Comune e della Tekra, si è concentrata sulla liberazione di via Argenta per ripristinare un minimo di transito veicolare. L’obiettivo è rimuovere i detriti e sostenere una comunità duramente colpita, mentre l’amministrazione comunale valuta le strategie per la ricostruzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry, oltre cento volontari a Santa Tecla per sgomberare gli immobili danneggiatiOltre cento volontari, tra associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini, hanno lavorato ieri senza sosta a Santa Tecla per liberare strade e abitazioni da macerie e rifiuti dopo i danni provoc ... gazzettinonline.it

Ciclone Harry, pubblicato il bando per i ristori alle impreseI gestori di stabilimenti balneari e di altre attività economiche e produttive situate lungo i litorali siciliani, danneggiate dal ciclone Harry, potranno ... sicilianews24.it