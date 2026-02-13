Santa Tecla | seconda giornata di sgombero e pulizia dopo il ciclone Harry

A Santa Tecla, questa mattina, i volontari della Croce Rossa, della Misericordia e della cooperativa

A Santa Tecla, questa mattina, si è svolta la seconda giornata di pulizia e sgombero, coordinata dai volontari della Croce Rossa Italiana, della Misericordia, della cooperativa "Il Nodo", insieme al personale del Comune e della Tekra. L’obiettivo principale era liberare via Argenta per permettere almeno il transito veicolare. Ai margini della carreggiata restano visibili i segni della devastazione provocata dal ciclone Harry, e non è chiaro per quanto tempo lo scenario rimarrà tale, nonostante l’instancabile impegno di tutti coloro che stanno operando nello sgombero. Parallelamente, prosegue l'azione amministrativa, fondamentale per la ricostruzione, che seguirà naturalmente i tempi previsti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

