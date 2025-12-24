Bilancio comunale nel 2026 maggiori controlli anti-evasione e previsti più introiti dalle multe
Il bilancio 2026 è stato approvato a maggioranza nei giorni scorsi e l'anno che verrà non dovrà comportare sorprese negative in fatto di stabilità e liquidità, anche se, rispetto al passato, le entrate dallo Stato sono minori a causa della fine della fase Covid e del post-Covid alimentato dai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Bilancio comunale 2026. Tasse e tariffe ferme, dall’evasione 1,7 milioni: "Manovra di crescita"
Leggi anche: Agroalimentare, i produttori di olio chiedono maggiori controlli anti frode
Comuni, dalla Stato-Città via libera al differimento dei bilanci al 28 febbraio 2026; Approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028; Il Consiglio Comunale approva il bilancio previsionale 2026-2028; Approvato il Bilancio di previsione 2026-2028.
Bilancio 2026-2028: via libera natalizio dai Consigli comunali - Nessun aumento di tasse, investimenti su scuole, servizi e territorio: gli enti locali costretti a una gestione prudente ... nove.firenze.it
Baronissi, approvato il Bilancio 2026-2028 - Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Bilancio di previsione 2026- msn.com
Bilancio, il Comune investe sul risanamento delle strade e sulla valorizzazione del patrimonio comunale - Presentati e discussi 142 emendamenti al bilancio; 48 quelli approvati. latinaoggi.eu
Approvato in Giunta il Bilancio di Previsione per il biennio 2026–2028. Politiche sociali, politiche scolastiche, patrimonio, ambiente e opere pubbliche i temi centrali Ieri mattina, 23 dicembre, la Giunta comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026/20 - facebook.com facebook
Quest’anno una discussione sul #bilancio comunale molto proficua. Andava però messo qualche puntino sulle i per sottolineare ancora di più il grande lavoro che è stato fatto. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.