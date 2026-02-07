Olimpiadi 2026 | Castronno celebra la cerimonia di apertura con una notte di eventi e proiezioni verso Milano Cortina

Castronno si prepara a vivere l’atmosfera olimpica. La sera del 6 febbraio, il paese ha organizzato una serie di eventi e proiezioni dedicati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La manifestazione si è svolta a Materia Spazio, attirando residenti e appassionati che hanno seguito da vicino le iniziative, sentendo di essere parte di un grande evento sportivo che unisce il territorio e le luci della città.

Castronno si fa vetrina olimpica: un territorio in diretta con Milano Cortina 2026. La serata del 6 febbraio a Materia Spazio, a Castronno, ha rappresentato un'immersione nel cuore pulsante dell'evento olimpico, ben oltre la distanza fisica che separa il piccolo centro varesino dalle luci di San Siro. L'iniziativa, promossa dalla redazione di, ha trasformato la sede in un vero e proprio hub di discussione e condivisione, dove la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è stata vissuta e analizzata attraverso gli occhi di chi lo sport invernale lo vive quotidianamente.

