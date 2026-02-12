Mara Sattei in vista di Sanremo 2026 | Una dedica sincera al mio compagno il mio debutto da cantautrice

Mara Sattei si prepara alla sua prima volta come cantautrice al Festival di Sanremo 2026. In un incontro con la stampa, ha parlato di una dedica speciale al suo compagno e ha condiviso le sue emozioni per questa grande occasione. La cantante si dice entusiasta e pronta a mettersi in gioco, promettendo una partecipazione autentica e sentita.

Ecco cosa ha raccontato Mara Sattei nell'incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Mara Sattei ha incontrato la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Le cose che non sai di me: « Arrivare sul palco più importante d'Italia con un mio brano è già una vittoria, lo vivo come un vero debutto al Festival perché è la mia prima volta nelle vesti di cantautrice. So cosa mi aspetta, sono più consapevole ma l'intensità di emozioni che vivrò sarà lo stesso di quattro anni fa. Sto vivendo una fase della mia vita personale molto sereno, questo si sta ripercuotendo anche sul lavoro.

