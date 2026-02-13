Sanremo Conti Pausini e i BIG in gara dal presidente della Repubblica tra reazioni e commenti 

Il presidente della Repubblica ha incontrato ieri Conti, Pausini e altri grandi artisti in gara a Sanremo, dopo averli invitati a un evento ufficiale. La visita ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e i media, che hanno commentato l’evento sui social e sui giornali. Durante l’incontro, gli artisti hanno scambiato parole con il capo dello Stato, mentre alcuni spettatori si sono radunati fuori dal luogo per assistere alla scena.

Festival di Sanremo, Conti, Pausini e i BIG in gara raggiungono il presidente della Repubblica, tra reazioni e commenti. Le note di Sanremo risuonano fino al Colle più alto della Repubblica. Questa mattina i Big del Festival di Sanremo 2026 sono stati ricevuti al Palazzo del Quirinale dal Sergio Mattarella, in un incontro che ha unito simbolicamente il mondo della musica popolare alle istituzioni della Repubblica. Non è una semplice visita di cortesia. La presenza dei trenta artisti in gara, accompagnati dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, ha rappresentato un riconoscimento ufficiale del valore culturale e sociale della canzone italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Carlo Conti, Laura Pausini e gli altri 30 big in gara a Sanremo 2026 si preparano a fare il primo passo ufficiale.

Carlo Conti annuncia una novità: per la prima volta in 76 anni, i protagonisti del Festival di Sanremo incontreranno il Presidente della Repubblica.

