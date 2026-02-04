Carlo Conti annuncia | Per la prima volta in 76 anni i protagonisti del Festival di Sanremo ricevuti dal Presidente Della Repubblica

Carlo Conti annuncia una novità: per la prima volta in 76 anni, i protagonisti del Festival di Sanremo incontreranno il Presidente della Repubblica. L’evento si svolgerà pochi giorni prima dell’inizio della kermesse, un’anticipazione che ha sorpreso molti. I Big in gara avranno l’opportunità di stringere la mano al Capo dello Stato, un momento che finora non si era mai verificato in questa durata. La notizia sta facendo discutere tra gli addetti ai lavori e i fan, curiosi di vedere come si svolgerà l’incontro.

Carlo Conti ha rivelato che pochi giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo i Big in gara incontreranno il Presidente Della Repubblica. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram del direttore artistico della 76esima edizione della kermesse canora nella mattinata odierna. In un video il conduttore ha rivelato: “Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i Big in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

