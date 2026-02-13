Sanremo 2026 Carlo Conti e i 30 Big al Quirinale dal Presidente Mattarella

Sergio Mattarella ha incontrato Carlo Conti e i 30 Big al Quirinale, in una storica prima. La visita si è svolta nel salone ufficiale, con il presidente che ha stretto la mano a tutti i partecipanti del Festival di Sanremo 2026. L’evento segna un momento unico, mai verificatosi prima in Italia. Laura Pausini era presente tra i Big, con il sorriso teso, mentre i musicisti si scattavano foto ricordo. La cerimonia dura pochi minuti, ma crea scalpore tra addetti ai lavori e fan. Un gesto simbolico, che sottolinea l’importanza del Festival per il Paese.

Sergio Mattarella ha incontrato Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 al Quirinale, è la prima volta nella storia. Dopo essere stato il primo presidente della Repubblica ad assistere in presenza, dall'Ariston, al Festival di Sanremo, Sergio Mattarella ha ricevuto a Palazzo del Quirinale i protagonisti della kermesse, che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Per Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 Big in gara si tratta di una giornata storica, non solo per la manifestazione più importante della televisione italiana ma per la musica leggera del nostro Paese, che per la prima volta ha fatto il suo ingresso al Colle, andando a sancire il legame profondo tra le istituzioni e la cultura popolare.