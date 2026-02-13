Sanremo 2026 parte il toto-outfit per i co-conduttori da Conti Yaman e Lillo col papillon a Lauro eclettico a Pausini con abito monocolore

Sanremo 2026, il toto-outfit per i co-conduttori si scalda dopo la conferma delle presenze di Conti, Yaman, Lillo, Lauro e Pausini. La causa è la voglia di stupire e distinguersi sul palco, e le prime indiscrezioni puntano su scelte di stile molto diverse tra loro. Can Yaman e Lillo, ad esempio, sembrano puntare su look classici e sobri, con il papillon come dettaglio distintivo, mentre Lauro si prepara a sfoggiare un look eclettico e colorato. La domanda ora è: chi sorprenderà di più?

Ecco le quote Sisal sull'outfit dei co-conduttori: Can Yaman e Lillo potrebbero decidere di seguire l'esempio del padrone di casa Carlo Conti e optare per una scelta "sicura", il papillon. Lauro rompe gli schemi La 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026,. Il cast dei conduttori di Sanremo 2026 sembra ormai definito, ma resta il dubbio su cosa indosseranno. Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.