sanremo 2026 co conduttori can yaman lillo e andrea pucci

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. Saranno Lillo, Can Yaman e Andrea Pucci, pronti a portare freschezza e allegria alla manifestazione. La scelta ha suscitato curiosità tra il pubblico, che aspetta di vedere come si divideranno il palco tra musica e spettacolo.

Lillo, Can Yaman e Andrea Pucci sono i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026, ad annunciarlo Carlo Conti. Fervono i preparativi in vista del Festival di Sanremo 2026 e il direttore artistico Carlo Conti ha svelato i nomi di altri tre volti televisivi che lo accompagneranno nella condizione nel corso delle cinque serate della kermesse. Oltre alla presenza fissa di Laura Pausini e quella, già annunciata, di Achille Lauro per la seconda serata, sul palco dell’Ariston ci saranno anche l’attore turco Can Yaman, reduce dal successo della serie Sandokan nella prima serata. Can Yaman Conti ha scelto due comici molto amati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

