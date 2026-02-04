Sanremo 2026 Conti | Con Pausini e i big al Quirinale da Mattarella il 13 febbraio

Questa mattina, Carlo Conti annuncia che per la prima volta dopo 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà celebrato con una visita al Quirinale. È stato il conduttore stesso a spiegare che il 13 febbraio, insieme a Laura Pausini e agli altri big, i protagonisti del festival incontreranno il Presidente Mattarella. Una novità che segna un passo importante per l’evento.

“Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo. Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i ‘Big’ in gara saremo ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”. Così il direttore artistico di Sanremo Carlo Conti. Prosegue dunque il conto alla rovescia per il Festival, quest’anno spostato a fine febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Come proseguono gli annunci del direttore artistico, ultimo in ordine di tempo quello della co-conduzione di Can Yaman nella prima serata della kermesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti: “Con Pausini e i big al Quirinale da Mattarella il 13 febbraio” Approfondimenti su Sanremo 2026 MAI SUCCESSO! SANREMO 2026: MATTARELLA RICEVE CONTI, PAUSINI E TUTTI I BIG Questa mattina, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il presidente Mattarella ha incontrato tutti i cantanti in gara. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la visita al Quirinale dal presidente Mattarella Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a meno di un mese dal Festival; Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata; Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani. Sanremo 2026, Carlo Conti rilancia con Lillo Petrolo co-conduttore: in quale serata potremmo vederloLillo Petrolo potrebbe essere il co-conduttore della quarta serata del Festival. Si tratta di un'indiscrezione al momento. donnaglamour.it Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e i Big da Mattarella al Quirinale il 13 febbraio ... tg24.sky.it la Repubblica. . "Oggi c'è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo": così Carlo Conti sul suo profilo Instagram. "Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febb - facebook.com facebook Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo x.com

