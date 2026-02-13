Il Festival di Sanremo 2026 ha portato i suoi protagonisti al Quirinale, incontrando il Presidente Mattarella. Durante l’incontro, i cantanti hanno condiviso emozioni e ringraziato per l’opportunità di presentarsi davanti al Capo dello Stato. Uno di loro ha raccontato di aver ricevuto parole di incoraggiamento importanti, lasciando trasparire l’entusiasmo per questa esperienza.

“È stata una bellissima esperienza. Sono molto contento. Poi mi ha detto delle cose bellissime. Un grande onore. La sua preparazione culturale, la sua eleganza. E poi una persona che mette molta serenità quando parla, quindi è stato molto bello. Ha parlato di quanto sia fondamentale la musica e la cultura in generale nel nostro Paese è stato molto carino, poi ci ha stretto la mano a tutti quanti. Insomma non è una cosa che capita tutti i giorni”. Così Leo Gassmann dopo l’incontro al Quirinale con il presidente Mattarella insieme ai protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. “Il fatto che la musica pop venga accolta qui dentro e noi siamo rappresentanti umilissimi di questa cosa è un bel segnale per i nostro settore”, ha commentato Michele Bravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, i protagonisti del Festival al Quirinale da Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi al Quirinale gli artisti del 76° Festival di Sanremo, dopo averli accolti nel suo ufficio, in una visita che ha coinvolto diversi protagonisti della musica italiana.

I big del Festival di Sanremo 2026, tra cui Achille Lauro e Elodie, sono arrivati questa mattina al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella, in un’occasione che segna la loro prima visita ufficiale prima della kermesse.

