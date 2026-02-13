Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi al Quirinale gli artisti del 76° Festival di Sanremo, dopo averli accolti nel suo ufficio, in una visita che ha coinvolto diversi protagonisti della musica italiana. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera informale e conviviale, con i cantanti che hanno potuto scambiare qualche battuta con il Capo dello Stato e scattare fotografie ricordo. Tra i presenti, anche alcuni autori e produttori, che hanno condiviso qualche momento di confronto con il Presidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro con il Presidente della Repubblica. Nella prestigiosa cornice del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi, 13 febbraio, i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in un momento istituzionale di grande rilievo per la musica e la cultura italiana. Alla cerimonia hanno preso parte gli artisti in gara, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico Carlo Conti, dalla co-conduttrice Laura Pausini e dall’ Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi. I saluti istituzionali. Nel corso dell’incontro, Carlo Conti ha preso la parola per un intervento introduttivo, sottolineando il valore culturale e popolare della manifestazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Al Quirinale gli artisti del 76° Festival di Sanremo: l’incontro con Mattarella – VIDEO

Approfondimenti su quirinale artisti

Questa mattina, i rappresentanti del Festival di Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella.

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

I PROTAGONISTI DI SANREMO 2026 SARANNO RICEVUTI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

Ultime notizie su quirinale artisti

Argomenti discussi: Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo; Sanremo arriva al Quirinale. Conti, Pausini e i Big da Mattarella; Carlo Conti e i big di Sanremo 2026 al Quirinale: È la prima volta nella storia; Conti, Pausini e i Big di Sanremo ricevuti al Quirinale: Mattarella riconosce il valore della musica.

Sanremo, gli artisti cantano Azzurro al Quirinale: La sapevo, ma mi hanno insegnato a non cantare(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ... quotidiano.net

Laura Pausini al Quirinale: Mattarella ha riconosciuto il nostro ruolo culturaleL'occasione è storica: per la prima volta le porte del Quirinale si sono aperte per i protagonisti del Festival di Sanremo, il direttore artistico Conti, la co-conduttrice Pausini, gli artisti che dal ... repubblica.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale cantanti e conduttori del Festival di Sanremo, ha scherzato con gli artisti che, alla fine della cerimonia, hanno intonato tutti insieme 'Azzurro'. "Ricordavo le parole, ma non mi sono associat - facebook.com facebook

#Sanremo2026 , gli artisti in gara al Festival arrivano con #CarloConti e #laurapausini al Quirinale da #Mattarella x.com