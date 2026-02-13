Carlo Conti conferma di aver scelto Pucci come conduttore di Sanremo 2026, specificando che nessun intervento dal governo ha influenzato la decisione. Durante un’intervista, il conduttore toscano ha spiegato che la direzione artistica rimane sotto il suo totale controllo, sottolineando che nessuno si permette di interferire nelle scelte. La sua affermazione arriva dopo settimane di speculazioni sui possibili condizionamenti esterni alla scelta del cast.

(Adnkronos) – “Tutti noi che abbiamo fatto la direzione artistica abbiamo assoluta carta bianca. Nessuno si permette di interferire. Se facciamo degli errori, se ho fatto degli errori, sono soltanto per colpa mia. Nessuno si permette di dirmi chi prendere o chi non prendere, e lo dico con grande forza. Questo vale sia per le precedenti edizioni con altri governi, sia per questa con l’attuale”. Così Carlo Conti ai microfoni di Rtl 102.5, durante ‘Giletti 102.5’, torna a parlare di Sanremo 2026 e del caso del comico Andrea Pucci. “Siamo dei professionisti e lavoriamo con autonomia. Possiamo sbagliare”, dice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo 2026, Carlo Conti: “Pucci l’ho scelto io, da governo nessuna interferenza”

Carlo Conti ha chiarito di avere carta bianca sulle scelte del Festival di Sanremo 2026, confermando che il governo attuale non interferisce nelle decisioni.

Carlo Conti ha confermato che Andrea Pucci sarà presente al Festival di Sanremo, chiarendo che la scelta è tutta sua e che il governo Meloni non ha influito in alcun modo su questa decisione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Carlo Conti: Questo sarà il mio ultimo Sanremo. Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti; Sanremo 2026, Carlo Conti rimpiazza Pucci con Nino Frassica: cast chiuso (ma c'è un grande problema).

Sanremo 2026, Carlo Conti: Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta biancaMancano poco più di dieci giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2026, ma la polemica è sempre dietro l'angolo. Lo sa bene Carlo Conti, che dopo il caso ... lapresse.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: Pucci l'ho scelto io, da governo nessuna interferenzaÈ chiaro che il Festival di Sanremo è nell'occhio del ciclone e si viene tirati un po' tutti per la giacca. È un'occasione per parlare o sparlare. Spero che con l'inizio del Festival si torni a ... adnkronos.com

Carlo Conti: “Ho carta bianca sulle scelte a #Sanremo2026, nessuna interferenza dal governo” x.com

Carlo Conti ha replicato alle recenti accuse di Al Bano. Il cantante, riguardo alla sua ripetuta esclusione dal Festival di Sanremo, aveva dichiarato: “Non abbiamo un buon rapporto, da lui ho ricevuto solo scorrettezze” - facebook.com facebook