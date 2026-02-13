CARLO CONTI | PUCCI MIA SCELTA DAL GOVERNO MELONI NESSUNA INTERFERENZA

Carlo Conti ha confermato che Andrea Pucci sarà presente al Festival di Sanremo, chiarendo che la scelta è tutta sua e che il governo Meloni non ha influito in alcun modo su questa decisione. Durante una diretta televisiva, il conduttore toscano ha spiegato che ha deciso di mantenere Pucci nel cast perché crede nel suo talento e che non ci sono state pressioni esterne, a differenza di quanto alcuni avevano ipotizzato. Questa conferma arriva a pochi giorni dalla polemica che aveva coinvolto il comico, che aveva deciso di rinunciare all’evento dopo aver ricevuto critiche sui social.

Carlo Conti rompe il silenzio sul caso di Andrea Pucci, il comico che era previsto al Festival di Sanremo ma si è tirato indietro dopo le polemiche e attacchi ricevuti. “Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo”. Così Conti a RTL 102.5. “Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia. Se ci sono stati errori è solo colpa mia: Pucci era una scelta del tutto autonoma”, sottolinea il conduttore. Poi aggiunge: “Pucci era stato premiato all’Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente. 🔗 Leggi su Bubinoblog

