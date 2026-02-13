Carlo Conti | Ho carta bianca sulle scelte a Sanremo nessuna interferenza dal governo

Carlo Conti ha chiarito di avere carta bianca sulle scelte del Festival di Sanremo 2026, confermando che il governo attuale non interferisce nelle decisioni. Durante un’intervista, il conduttore ha ribadito che nessuno si è mai intromesso nelle sue scelte, nemmeno in passato con altre amministrazioni. La polemica sull’eventuale coinvolgimento politico nella selezione di Andrea Pucci come co-conduttore si è così subito placata. Un dettaglio che distingue questa dichiarazione è l’affermazione di Conti di aver ricevuto piena autonomia, senza pressioni di sorta.

Carlo Conti è tornato a parlare della recente polemica legata alla scelta di Andrea Pucci come co-conduttore al Festival di Sanremo di 2026: "Nessuno si permette di interferire, non è successo né prima con altri governi né con questo". Il direttore artistico ha agito quindi in autonomia, così il comico che ha preferito fare un passo indietro dopo le critiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, con Carlo Conti, si avvia verso un’edizione consolidata.

