Sanremo 2026, Carlo Conti ribadisce: “Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta bianca”. Manca poco più di una settimana all’avvio del Festival, e il conduttore ha confermato che la Rai ha deciso di non accettare condizionamenti esterni, scatenando polemiche tra i partiti che hanno criticato la gestione della kermesse.

Mancano poco più di dieci giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2026, ma la polemica è sempre dietro l'angolo. Lo sa bene Carlo Conti, che dopo il caso Andrea Pucci, che ha sollevato un polverone perfino a livello politico si prepara ad affrontare la maratona che lo aspetta dal 24 al 28 febbraio. Dice di essere sereno e di dormire tranquillo, che le domande dei giornalisti in conferenza stampa sanno essere pertinenti o più polemiche, ma che tutto fa parte del gioco. " Sanremo è anche questo: un polverone meraviglioso ", ha affermato in un intervento su Rtl 102.5. I conduttori di 'Giletti 102.

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Carlo Conti: “Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta bianca”

Carlo Conti ha chiarito di avere carta bianca sulle scelte del Festival di Sanremo 2026, confermando che il governo attuale non interferisce nelle decisioni.

Carlo Conti ha annunciato una novità che sorprenderà il pubblico del Festival di Sanremo 2026.

