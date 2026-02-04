Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia la novità assoluta del Festival | Una grande emozione

Carlo Conti ha annunciato una novità che sorprenderà il pubblico del Festival di Sanremo 2026. Il conduttore ha detto che questa edizione sarà diversa dalle altre, promettendo emozioni forti e sorprese. La manifestazione, che da sempre rappresenta più di una gara musicale, si prepara a catturare l’attenzione di tutta Italia con un’edizione che promette di essere unica.

Il Festival di Sanremo non è mai stato solamente una gara canora lo sappiamo bene. È lo specchio del Paese, un rituale popolare che ogni anno ferma l’Italia davanti alla TV, per una settimana intera. Ma l’edizione 2026, guidata dalla sapiente regia di Carlo Conti, si appresta a scrivere una pagina di storia che va ben oltre le note e i lustrini del Teatro Ariston. Con un annuncio a sorpresa affidato ai suoi canali social, il conduttore ha svelato quella che ha definito una “novità assoluta”, un momento di un’istituzionalità senza precedenti in 76 anni di kermesse. Un invito che è già nella storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante una recente apparizione televisiva, Carlo Conti ha condiviso una novità importante riguardo a Sanremo 2026.

Carlo Conti ha rivelato al TG1 le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, che affiancheranno il conduttore sul palco dell'Ariston.

«Dopo 76 edizioni, è una grande emozione per i protagonisti del Festival ricevere un riconoscimento così alto. » Carlo Conti ha condiviso la sua felicità per una novità assoluta: il 4 febbraio 2026 ha annunciato che i Big di Sanremo saranno accolti al Quirinale - facebook.com facebook

