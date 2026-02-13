Sanremo 2026 Carlo Conti al Quirinale | La musica italiana è forte e viva

Carlo Conti si è emozionato davanti al presidente della Repubblica durante la presentazione di Sanremo 2026, un momento che non capita spesso a chi lavora nel mondo dello spettacolo. Conti, noto conduttore televisivo, ha spiegato che la musica italiana resta forte e viva, anche in un periodo complicato. Ha aggiunto che questa edizione del festival rappresenta un segnale di resistenza e passione per gli artisti italiani.

“Io che di solito non mi emoziono mai, oggi sono particolarmente emozionato perché non capita tutti i giorni di parlare di fronte al presidente della Repubblica. Noi siamo onorati che ci abbia invitati qui, in questa giornata, per tutti noi del Festival di Sanremo e per l’intera discografia italiana, che in questo momento sta vivendo un periodo di grande splendore. La musica italiana è forte, viva, e il Festival di Sanremo ne è una grande dimostrazione”. Lo ha detto Carlo Conti intervenendo al Quirinale nel corso dell’incontro dei protagonisti del Festival con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella.

Sergio Mattarella ha incontrato Carlo Conti e i 30 Big al Quirinale, in una storica prima.

