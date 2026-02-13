Sanremo 2026 Carlo Conti al Quirinale | La musica italiana è forte e viva
Carlo Conti si è emozionato davanti al presidente della Repubblica durante la presentazione di Sanremo 2026, un momento che non capita spesso a chi lavora nel mondo dello spettacolo. Conti, noto conduttore televisivo, ha spiegato che la musica italiana resta forte e viva, anche in un periodo complicato. Ha aggiunto che questa edizione del festival rappresenta un segnale di resistenza e passione per gli artisti italiani.
“Io che di solito non mi emoziono mai, oggi sono particolarmente emozionato perché non capita tutti i giorni di parlare di fronte al presidente della Repubblica. Noi siamo onorati che ci abbia invitati qui, in questa giornata, per tutti noi del Festival di Sanremo e per l’intera discografia italiana, che in questo momento sta vivendo un periodo di grande splendore. La musica italiana è forte, viva, e il Festival di Sanremo ne è una grande dimostrazione”. Lo ha detto Carlo Conti intervenendo al Quirinale nel corso dell’incontro dei protagonisti del Festival con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it
