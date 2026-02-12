Sanremo 2026 | Ramazzotti e Alicia Keys insieme superospiti sul palco
Questa sera al Festival di Sanremo spicca una novità: Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco come superospiti. La loro presenza è stata annunciata dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1 delle 20, sorprendendo il pubblico e gli spettatori. La terza serata, in programma giovedì, si preannuncia ricca di emozioni e grandi esibizioni.
Colpo a sorpresa per il 76° Festival di Sanremo. In collegamento con il Tg1 delle 20, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la presenza di due grandi nomi della musica internazionale, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti della terza serata, quella in programma giovedì. “Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un’anteprima mondiale”, ha annunciato Conti, svelando un’esibizione destinata a diventare uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026. Un duetto speciale all’Ariston. Non è la prima volta che i due artisti collaborano, ma finora il loro incontro musicale era rimasto confinato alle registrazioni in studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
