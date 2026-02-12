Questa sera al Festival di Sanremo spicca una novità: Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco come superospiti. La loro presenza è stata annunciata dal direttore artistico Carlo Conti durante il Tg1 delle 20, sorprendendo il pubblico e gli spettatori. La terza serata, in programma giovedì, si preannuncia ricca di emozioni e grandi esibizioni.

Colpo a sorpresa per il 76° Festival di Sanremo. In collegamento con il Tg1 delle 20, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la presenza di due grandi nomi della musica internazionale, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti della terza serata, quella in programma giovedì. “Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un’anteprima mondiale”, ha annunciato Conti, svelando un’esibizione destinata a diventare uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026. Un duetto speciale all’Ariston. Non è la prima volta che i due artisti collaborano, ma finora il loro incontro musicale era rimasto confinato alle registrazioni in studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo 2026: Ramazzotti e Alicia Keys insieme superospiti sul palco

Approfondimenti su Sanremo 2026

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Eros Ramazzotti si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026, annunciando la sua partecipazione insieme ad Alicia Keys.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Eros Ramazzotti, Alicia Keys - La aurora (Letra/Testo)

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice. E arrivano Fogliati e Ramazzotti; Sanremo 2026, arrivano Irina Shayk, Pilar Fogliati, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro; Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice all’Ariston dopo il caso Pucci: arrivano anche Eros Ramazzotti e Pilar Fogliati. Tutte le...; Sanremo 2026, chi sono le co-conduttrici e gli ospiti.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti a Sanremo 2026Puoi modificare in ogni momento le tue scelte dal pannello delle preferenze ... rockol.it

Alicia Keys ed Eros Ramazzotti super ospiti a Sanremo 2026. L'annuncio di Conti al Tg1Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ospiti a Sanremo 2026: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti al Tg1. E domani l'incontro dei cantanti con Mattarella al Quirinale. gazzetta.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti a #Sanremo2026. Per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, saranno sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì 26 febbraio. @ramazzotti_eros @aliciakeys Dal profilo RAI Ufficiale - facebook.com facebook

Saranno Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, i protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha annunciato il Direttore Artistico, x.com