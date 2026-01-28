Sanità la Corte dei conti richiama le aziende sanitarie ferraresi

La Corte dei conti ha richiamato le aziende sanitarie di Ferrara. Il motivo? Diverse problematiche, tra cui una gestione sbagliata delle liste d’attesa. Le autorità hanno contestato il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione dei tempi e l’uso inadeguato di un fondo dedicato. La situazione solleva preoccupazioni sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La Corte dei conti ha richiamato le aziende sanitarie ferraresi “per varie problematiche compresa l’errata gestione delle liste d’attesa per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi d’attesa e il mancato utilizzo del fondo specifico ade esse dedicato.” È quanto ha rivelato il presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, dopo avere analizzato le delibere 3 e 6 del 2026 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna. “I magistrati contabili hanno evidenziato le criticità e in alcuni casi anche le cause di esse della sanità regionale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Secondo la Corte dei Conti, il Sistema Sanitario Nazionale presenta ancora criticità in Calabria e Sicilia, nonostante alcuni segnali di miglioramento nei conti.

La Corte dei Conti ha riconosciuto l'Emilia-Romagna come regione di riferimento nel settore sanitario nazionale.

