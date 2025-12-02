Truffa ‘apri e chiudi’ partita iva la Guardia di Finanza scova 7 aziende sannite

Tempo di lettura: < 1 minuto Stretta della Guardia di Finanza sulle attività “apri e “chiudi” nei confronti di sette imprese sannite, ovvero di attività commerciali avviate e cessate dopo pochi mesi con la conseguenza di sottrarsi ai debiti nei confronti dei fornitori e, soprattutto, del Fisco. Al fine di scongiurare tale fenomeno, sono state effettuate attività ispettive, soprattutto in alcuni comuni della Valle Caudina, nei confronti di attività commerciali volte a riscontrare l’effettivo esercizio dell’impresa e individuare elementi di rischio connessi all’attribuzione del numero di partita IVA: indagini che hanno portato alla conferma che si trattava di attività fittizie per le quali è stata richiesta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Benevento la cessazione della partita IVA. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

