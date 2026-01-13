L’uguaglianza delle opportunità al Palacultura un convegno con Barca e Scarponi su istruzione e ricerca

Messina si appresta ad accogliere un importante convegno dedicato all’uguaglianza delle opportunità. L’evento, che si terrà al Palacultura, vedrà la partecipazione di esperti come Barca e Scarponi, e si concentrerà su tematiche di istruzione e ricerca. Un’occasione per approfondire le sfide e le strategie volte a promuovere un accesso equo alle risorse educative e scientifiche.

Messina si prepara a ospitare un nuovo appuntamento di rilievo nel campo dell'istruzione e della ricerca. L'IIS "Jaci-Duilio", già noto per aver accolto lo scorso anno il noto economista Carlo Cottarelli, organizza per il 14 gennaio al Palacultura "Antonello da Messina" il convegno "Uguaglianza.

