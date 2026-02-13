Sanità accordo raggiunto | rinnovato il protocollo per la salute e il benessere sociale

Salute e benessere sociale. È stato siglato giovedì 12 all'ospedale di Cona, il rinnovo del Protocollo di relazioni sindacali Ctss, attivo dal 2018, che rappresenta la volontà delle parti di proseguire il confronto costante, su materie a rilevanza socio sanitaria, con i sindacati aderenti al patto regionale per il lavoro e il clima, ora in via di aggiornamento. Il Protocollo stabilisce un modello partecipativo per la costruzione del welfare locale, volto a consolidare la risposta sanitaria e di benessere sociale nel territorio ferrarese, superando le diseguaglianze e rispondendo ai bisogni legati a occupazione, invecchiamento e immigrazione.