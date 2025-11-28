Baronissi rinnovato il protocollo tra la Direzione Didattica Statale e la Protezione Civile
Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi rinnova il Protocollo d’Intesa 20252028 tra la Direzione Didattica Statale – Autonomia 81 e la Direzione Didattica Statale – Autonomia 82, guidata dalla Dirigente Scolastica Nunzia Moschella, e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (NCVPC). Si conferma così una collaborazione che negli anni si è rivelata fondamentale per la crescita educativa e civica della comunità scolastica. L’accordo, sottoscritto oggi, punta a consolidare un percorso comune costruito su competenze, esperienze e obiettivi condivisi, con l’intento di avvicinare gli studenti ai temi della prevenzione, dell’ambiente, della sicurezza e del rispetto del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
