Piccola industria Alessandro Benisi eletto all’unanimità nuovo presidente del comitato
LECCE – Lunedì 1° dicembre si è tenuta l’assemblea della piccola industria di Confindustria Lecce, il movimento che rappresenta e tutela le piccole e medie imprese associate. L’assemblea ha sancito l’elezione all’unanimità di Alessandro Benisi come presidente per il prossimo quadriennio.Benisi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
