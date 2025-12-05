Martedì Fico presidente ora sprint per la nuova giunta | spunta Sandra Lonardo
Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 9 dicembre Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente nuovo governatore della Regione Campania, chiudendo definitivamente la stagione del governo De Luca dopo dieci anni, e aprendo così il nuovo corso scelto dagli elettori. Dopo la proclamazione, l’ex presidente della Camera è atteso allo sprint per la costituzione della nuova giunta che Fico dovrebbe nominare prima di Natale. Le fonti vicine al governatore confermano che le scelte non saranno indirizzate sugli eletti in Consiglio: nessuno dei nuovi consiglieri regionali sarà assessore, in una squadra di dieci volti nuovi che Fico selezionerà dai partiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
