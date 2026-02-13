San Valentino tra storia e leggenda | chi era davvero il patrono degli innamorati?

Il 14 febbraio, nel cuore di Roma, un gruppo di studenti si ferma davanti alla chiesa di San Valentino per ascoltare la guida che racconta la vera storia del santo, cercando di distinguere tra leggende e fatti storici, mentre il gelo di febbraio rende più vividi i cuori innamorati che si affollano tra le vie della capitale.

Il 14 febbraio milioni di coppie in tutto il mondo si scambiano fiori, cioccolatini e promesse d’amore. Ma dietro la festa più romantica dell’anno si nasconde una storia molto più antica, fatta di fede, persecuzioni e tradizioni che si sono intrecciate nei secoli. La figura più accreditata è quella di San Valentino, vescovo di Terni nel III secolo dopo Cristo. Visse durante il regno dell’imperatore romano Claudio II il Gotico, in un periodo segnato dalle persecuzioni contro i cristiani. Secondo la tradizione, Valentino sarebbe stato arrestato per aver celebrato matrimoni cristiani, sfidando le restrizioni dell’epoca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

