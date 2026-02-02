Agropoli diventa il Borgo d' oro degli innamorati | gli eventi in programma per San Valentino

Agropoli si prepara a vivere un fine settimana speciale per San Valentino. Nei giorni 13 e 14 febbraio, il centro storico si trasforma nel “Borgo d’Oro degli Innamorati”. Strade e piazze si riempiono di luci e decorazioni romantiche, mentre sono in programma eventi pensati per far vivere momenti unici a coppie e visitatori. La città si anima con musica, mercatini e iniziative che vogliono celebrare l’amore in modo semplice e coinvolgente.

Nei giorni 13 e 14 febbraio, in occasione della festa più romantica dell'anno, San Valentino, ilcentro storico di Agropoli si trasforma nel "Borgo d'Oro degli Innamorati", diventando uno scenario d'eccezione pensato per far vivere a coppie e visitatori un fine settimana all'insegna dell'amore, della bellezza e dell'atmosfera senza tempo del borgo antico. L'Amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su impulso dell'assessore al Turismo e agli Eventi Roberto Apicella, propone anche quest'anno una passeggiata romantica con un percorso gratuito arricchito da musica, spettacoli e installazioni tematiche, pensato per coinvolgere e accompagnare il pubblico in un'esperienza immersiva ed emozionale.

