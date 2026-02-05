San Valentino a Piazza Navona | la leggenda della fontana che ‘mette alla prova’ gli innamorati

A Piazza Navona a Roma, l’atmosfera di San Valentino si anima tra luci e fiori. Ma c’è un angolo speciale che attira coppie di tutte le età: la fontana che, secondo la leggenda, mette alla prova gli innamorati. Chi si avvicina, sa che il vero test non è solo un desiderio di romanticismo, ma credere davvero nell’amore. Molti si fermano, fanno un desiderio e sperano che la leggenda porti fortuna. La piazza, con i suoi artisti di strada e il via vai di visitatori, si

San Valentino è alle porte e, soprattutto, a Roma non è fatto solo di cene romantiche e passeggiate mano nella mano: c’è anche un luogo dove l’amore, secondo la tradizione popolare, viene messo alla prova, ed è Piazza Navona. Ma come può uno dei salotti più affascinanti della città, nel giorno degli innamorati, diventare il centro di una leggenda nella quale si parla addirittura di una maledizione? LEGGI ANCHE: Zhanna Kadyrova: «L’Ucraina è viva e continua a creare cultura» La leggenda della Fontana dei Quattro Fiumi: cosa succede a Piazza Navona a San Valentino. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su San Valentino Piazza Navona

Il Rosso Valentino è una tonalità iconica che ha definito l’immagine e lo stile del celebre brand.

Agropoli si prepara a vivere un fine settimana speciale per San Valentino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Valentino Piazza Navona

Argomenti discussi: San Valentino in piazza Garibaldi con Pro Finale Eventi & Cultura; Weekend di San Valentino 2026 in Lombardia: dove l’amore si celebra tra laghi, musei e piazze storiche; Carnival Party venerdì 30 e San Valentino in piazza a Moretta; San Valentino a Monselice.

San Valentino a Piazza Navona: la leggenda della fontana che mette alla prova gli innamoratiA San Valentino, a Roma l’amore viene messo alla prova: a Piazza Navona una leggenda racconta di una fontana capace di spezzare i cuori. msn.com

San Valentino, cuori in piazza per i selfie degli innamorati: l'iniziativa del piccolo comuneNel mese dedicato a San Valentino, l’amministrazione comunale di Montemesola ha promosso una nuova iniziativa simbolica volta a celebrare l’amore non solo come sentimento personale, ... quotidianodipuglia.it

Vivi il mese dell'amore all'Acquario di Genova Festeggia San Valentino tra i fondali marini e aiutaci a trovare un nome per tre piccoli di pinguino! facebook

Festeggia con noi allo Stadio San Valentino Tutti i dettagli dell’iniziativa sslazio.it/news/bigliette… #AvantiLazio x.com