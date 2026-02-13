San Valentino le effusioni dei tassi | tempo d' amore anche per gli animali

A Borgo San Lorenzo, nel Mugello, i tassi si sono fatti notare con effusioni notturne intense, proprio nel periodo di San Valentino, che sembra accendere anche il cuore di questi mammiferi. La scena insolita, documentata da alcuni residenti e confermata dal Wwf, avviene in un momento in cui i tassi cercano di conquistare il proprio partner, dimostrando che l’amore tra gli animali non conosce festività. Questa curiosa manifestazione, raramente vista di notte, si distingue per la sua intimità e spontaneità.

Le effusioni notturne dei tassi: il periodo di San Valentino è tempo d'amore anche gli animali. Il Wwf racconta proprio come la festa degli innamorati arrivi anche per queste specie. Nell'oasi lombarda del Wwf delle Foppe di Trezzo (Zsc, Zona speciale di conservazione), sull'Adda, le foto-trappole posizionate all'interno dell'area protetta hanno ripreso un momento di effusioni tra due tassi in una fase di corteggiamento. Per loro la stagione riproduttiva parte proprio dai primi di febbraio e prosegue fino a maggio. Lo scorso anno sono stati ripresi contemporaneamente un gruppo di sette individui tutti insieme, una famiglia al completo con cuccioli.