L’amore per gli animali Evento tra Carnevale e San Valentino

Luca Rossi, appassionato di animali, ha deciso di organizzare domenica un evento tra Carnevale e San Valentino per celebrare l'amore per i propri animali. Dalle 12 alle 17, nella Cascina Nascosta nel parco Sempione, si svolge "Only for pet lovers - Love & masquerade", un'iniziativa gratuita accessibile solo tramite iscrizione su www. Rossi ha scelto questa location per il suo fascino e per creare un'atmosfera intima e accogliente dedicata a chi considera il proprio animale come un membro della famiglia.

L’amore ha tante forme e quello per il proprio animale è forse uno dei più puri. Domenica, dalle 12 alle 17, nella suggestiva location di Cascina Nascosta immersa nel verde di parco Sempione va in scena ’ Only for pet lovers - Love & masquerade ’, un evento gratuito (accesso consentito solo su iscrizione su www.onlyforpetlovers.itlove-and-masquerade) a tema San Valentino e Carnevale dove cani di tutte le razze e taglie possono vivere un pomeriggio di festa ricco di attività. Tra i momenti clou: The Grand Masquerade Ball, il momento più divertente e scenografico dell’evento, un ballo dove complicità e amore si esprimono danzando con il proprio cucciolo; il Quizzettone, un gioco con domande su cani vip, del cinema e della tv, la sfilata in maschera con elezione del Re e della Regina ’Love & Masquerade’, una sfilata di coppie pet&human travestiti in abbinamento con tanto di giuria pronta a decretare il ’duo’ più bello e originale con omaggi per tutti; la proclamazione dei ’The love duo’ per chi nei giorni prima dell’evento avrà postato sui propri social il racconto, in poche righe e con qualche immagine, della storia di come è nato l’amore con il proprio pet o di come lo si vive quotidianamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sabato 14 febbraio, in via Scarlatti, il Comune di Napoli e l’ASL Napoli 1 Centro organizzano un evento speciale dedicato all’adozione degli animali.

A Chieri si prepara una giornata diversa dal solito per San Valentino.

