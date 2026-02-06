Terni cinquanta coppie alla ‘Festa della Promessa’ | Legame tra San Valentino e i fidanzati
Terni si anima con la ‘Festa della Promessa’, l’appuntamento più atteso tra i fidanzati in occasione di San Valentino. Circa cinquanta coppie si sono ritrovate per rinnovare i loro impegni, creando un momento di vicinanza e tradizione. La festa, ormai consolidata nel calendario locale, conferma il valore di questo gesto simbolico tra innamorati.
Un momento significativo quanto atteso, rientrante nel calendario degli eventi valentiniani. La ‘Festa della Promessa’ dei fidanzati si rinnova con circa cinquanta coppie di fidanzati. Appuntamento domenica 8 febbraio (ore 11) nella basilica di San Valentino, nella solenne celebrazione presieduta.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Festa della Promessa
A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà
A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà.
Terni, presentato il “Carnevale di San Valentino” pomeriggio gratuito di festa con Cristina D’Avena: "Una nuova tradizione che nasce dal basso"
Il “Carnevale di San Valentino” è stato presentato a Terni come una nuova iniziativa cittadina, in programma per il giovedì grasso, il 12 febbraio al PalaTerni.
Ultime notizie su Festa della Promessa
