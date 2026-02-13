San Valentino a Cortona si trasforma in un’occasione di solidarietà con l’avvio di

San Valentino a Cortona parla il linguaggio dell’amore, ma anche quello della solidarietà. Domani è di scena "We Love Cortona", la prima edizione dell’iniziativa promossa dalla Proloco Cortona Centro Storico con il patrocinio del Comune, pensata per animare il centro cittadino nella giornata dedicata agli innamorati e, allo stesso tempo, sostenere una causa sociale concreta. Il programma resta confermato nonostante le previsioni meteo poco favorevoli per il fine settimana. Gli organizzatori hanno infatti predisposto ombrelli bianchi per consentire comunque alle coppie di partecipare al set fotografico allestito nel centro storico, trasformando anche l’eventuale pioggia in un elemento scenografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Valentino e la solidarietà. Un set fotografico per le coppie che festeggiano in città

A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà.

In molti hanno scelto di passare il giorno degli innamorati in un modo diverso.

