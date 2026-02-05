San Valentino in grotta | il Bacio millenario attrae le coppie

In molti hanno scelto di passare il giorno degli innamorati in un modo diverso. Questa volta, le coppie si sono tuffate nelle grotte per vivere un’esperienza intima e speciale. Il famoso

Per San Valentino sempre più coppie scelgono di vivere un'esperienza condivisa, cercando luoghi capaci di offrire emozioni da vivere insieme, lontano dai rituali tradizionali. In linea con questa tendenza, le Grotte di Pertosa-Auletta, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, sono.

