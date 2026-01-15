Melodie jazz e soul al Jazzamore in concerto Alessandra Abbondanza e Luca di Luzio Duo
Il Jazzamore di Cesena ospita sabato 17 gennaio il duo Alessandra Abbondanza e Luca di Luzio in un concerto intitolato
Sabato 17 gennaio il Jazzamore di Cesena presenta una serata di grande musica dal vivo con il duo formato da Alessandra Abbondanza e Luca di Luzio: un progetto intitolato "The Art of Duo", dove l’essenzialità del duo voce-chitarra si trasforma in un raffinato viaggio tra jazz, soul, canzone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
