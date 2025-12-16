Dalla passione al podio nazionale | Luca Costantino porta Padova sul palco FISAR 2025
Luca Costantino, sommelier della delegazione padovana di FISAR, riconferma il suo talento sul podio dei migliori sommelier d’Italia, partecipando al prestigioso evento FISAR 2025. Dopo un anno, il suo successo testimonia passione e competenza nel mondo del vino, portando con orgoglio Padova tra le eccellenze nazionali del settore.
Torna sul podio dei migliori Sommelier d’Italia, dopo un anno, Luca Costantino, della delegazione padovana di FISAR, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori. Sabato 25 ottobre a Roma, nella cornice delle Scuderie San Carlo, è stato premiato dal presidente nazionale Roberto. Padovaoggi.it
Dalla passione al podio nazionale: Luca Costantino porta Padova sul palco FISAR 2025 - Il sommelier della delegazione FISAR di Padova sale sul podio nazionale conquistando il secondo posto, distinguendosi tra i migliori professionisti italiani del vino
