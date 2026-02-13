San Valentino, cene afrodisiache? Tutte le bufale su cioccolato, peperoncino e ostriche Ostriche, spezie orientali, cioccolatini e un calice di champagne sono tra i protagonisti immancabili delle cene di San Valentino, spesso associati a presunti effetti afrodisiaci. Tuttavia, studi recenti dimostrano che molte di queste credenze sono infondate e alimentate più dal folklore che da evidenze scientifiche. In Italia, negli ultimi anni, i ristoranti hanno inserito questi piatti nel menù speciale per attirare coppie, ma esperti avvertono che nessuno di questi alimenti può davvero scaten

Ostriche, spezie orientali, cioccolatini e un calice di champagne sono tra i protagonisti immancabili delle cene di San Valentino, spesso associati a presunti effetti afrodisiaci. Ma dietro queste convinzioni non ci sono basi scientifiche. A chiarirlo sono gli esperti della piattaforma anti-bufale “Dottore, ma è vero che.?”, curata dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri. La credenza che esistano cibi afrodisiaci è antichissima e diffusa in molte culture, ma le evidenze scientifiche disponibili non confermano queste proprietà. “Non è necessario evitare peperoncino o cioccolato a San Valentino – spiegano i medici – ma è bene non aspettarsi miracoli”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - San Valentino, cene afrodisiache? Tutte le bufale su cioccolato, peperoncino e ostriche

Approfondimenti su san valentino

A Torino, i prezzi delle cene romantiche sono saliti alle stelle.

Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: San Valentino gourmet, esperienze di gusto da vivere in due.

San Valentino: cosa mangiare per aumentare desiderio e benessere di coppiaSan Valentino non è solo una questione di menu romantici. Secondo la nutrizionista Ilenia Grieco, alimentazione, equilibrio intestinale e autostima incidono in modo diretto su energia, umore e desider ... italiaatavola.net

Cena di San Valentino 2026: i menu dei ristoranti per la Festa degli InnamoratiScopri le migliori idee e menu romantici per celebrare San Valentino 2026 con stile, gusto e un tocco di magia in tutta Italia. italiangourmet.it

TORTA CUORE CREMA E PANNA CON AMARETTI dolce goloso e delicato, perfetta per San Valentino https://millegusticucinaconsabry.altervista.org/ricetta-torta-cuore-crema-e-panna-con-amaretti/ - facebook.com facebook