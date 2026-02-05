Chocoliamo il paradiso del cioccolato a Piazza San Pasquale nei giorni di San Valentino

Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato. Dal venerdì al weekend di San Valentino, le strade si riempiono di golosi pronti a scoprire dolci novità e assaporare creazioni artigianali. È un’occasione per tutti di lasciarsi tentare, tra degustazioni e laboratori, in una cornice che celebra il cioccolato come protagonista.

Chocoliamo arriva a Napoli nel weekend di San Valentino per festeggiare con i golosi di tutte le età. Tanti eventi anche per i più piccoli. Arriva Chocoliamo, l'evento che rende più dolce il San Valentino dei napoletani. Dall'11 al 15 febbraio in Piazza San Pasquale a Napoli, i golosi di tutte le età avranno l'occasione unica di scoprire le migliori creazioni dei produttori italiani. I visitatori potranno inoltre partecipare a workshop e dimostrazioni di cioccolateria, guidati da esperti del settore, e scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato. L'evento è organizzato dalla D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, con il patrocinio della Prima Municipalità di Napoli, presieduta dalla presidente Giovanna Mazzone, e della Bcc Napoli.

